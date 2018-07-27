Літня спека на уельському острові Скомер (фоторепортаж)

Літня спека, яка у липні знущається над Великобританією, не обійшла стороною і це райське місце.

Уельський острів Скомер відомий насамперед своєю природою. Серед іншого тут гніздяться найбільша в Великобританії колонія тупиків.

Втім, літня спека, яка у липні знущається над Великобританією, не обійшла стороною і це райське місце. Як бачимо, і тут місцями повисихали водойми. Однак природа все одне продовжує боротися за життя.

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Зазначимо, крім багатого тваринного світу, острів Скомер може зацікавити туристів своїми археологічними знахідками - кам'яними колами, менгирами і останками доісторичних поселень. На Скомері знаходиться національний заповідник, ділянка особливого наукового інтересу і спеціальна охоронна зона. Більша частина острова є древнім пам'ятником. Острів знаходиться в оточенні морського заповідника і управляється Охороною дикої природи Південного і Західного Уельсу.

При цьому на острові діє хостел для відвідувачів і туристів.

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