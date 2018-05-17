Далекі Фолклендські острови: царство дикої природи, вівчарства та нафти (фоторепортаж)

Фотокореспонденти Reuters підготували вражаючий фоторепортаж за підсумками подорожі на Фолкленди.

Фолклендські острови, також відомі серед аргентинців як Мальвінські острови, являють собою архіпелаг в південно-західній частині Атлантичного океану (нижня частина Південної Америки).

Фотокореспонденти Reuters підготували вражаючий фоторепортаж за підсумками подорожі на Фолкленди.

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Фактично Фолклендські острови є британською заморською територією, однак права Великобританії на острови оспорюються Аргентиною, яка розглядає їх як частину провінції Вогняна Земля, Антарктида та острови Південної Атлантики. Хоча на останньому референдумі у 2013 році 99,3% місцевого населення висловилося за те, щоб залишитися британською територією.

Такий інтерес до території є недивним, адже ця місцина є важливим пунктом на шляху між Атлантичним та Тихим океаном, що дозволяє контролювали Південну Атлантику. Крім того, вважається, що на цій території зберігаються великі поклади нафти.

Для звичайних туристів жеця територія перш за все цікава своєю природою - своїми кам'яними валунами та зеленими луками, які майже всі використовуються як пасовиська для овець.

Раніше Reuters показало, як туристи перетворили турецький «Східний експрес» як популярне місце для романтики та пригод.