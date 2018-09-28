Reuters показав мальовничі альпійські краєвиди неподалік від австрійського Інсбруку (фоторепортаж)

Краєвиди з гори Хафелекаршпітце відкриваються однаково чарівні у будь-яку пору року.

Фотосервіс Reuters опублікував дивовижні краєвиди з гори Хафелекаршпітце неподалік від австрійського гірськолижного курорту Інсбрук.

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Зазначимо, гора Хафелекаршпітце розташована в так званому північному ланцюзі Східних Альп. Висота її сягає 2 334 метри над рівнем моря.

Влітку гора є доволі популярною серед туристів як пішохідний маршрут, а взимку тут пролягає лижна траса.

Варто також зазначити, що краєвиди з гори Хафелекаршпітце відкриваються однаково чарівні у будь-яку пору року.

Саме місто Інсбрук, столиця землі Тіроль, не менше привабливе для туристів. Адже окрім того, що це всесвітньовідомий центр зимових видів спорту, місто є доволі цікавим та затишним з архітектурної точки зору.

Зазначимо, не менш вражаючими є краєвиди альпійської гори Маттерхорн, розтажованої у швейцарських Альпах.