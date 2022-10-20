З 20 жовтня в Україні почалося похолодання.

Поки Україну знову накрило похолодання з дощами, ми вирішили поділитися з читачами фоторепортажем з одного з парків Києва, де ледача білочка днями ловила теплі промінчики сонця.

Ви просто подивіться, яка вона мила.

Нагдаємо, з ночі 20 жовтня в Україні різко зіпсувалася погода. Температура по всій країні впала на 5-8 градусів. У більшості областей стовпчики термометрів не піднімуться вище +8°...+10°.

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Зокрема, у столиці України на 20 жовтня прогнозують темпертуру +4°...+8° з дощами. Одночасно саме з сьогоднішнього дня у Києві офіційно стартує опалювальний сезон.

Водночас синоптики прогнозують, що зима в Україні цього року буде доволі теплою. При цьому очікується, що січень 2023 року буде найхолоднішим місяцем, натомість у грудні 2022 температура коливатиметься близько нуля.

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