Завтра, 20 жовтня, у Києві розпочнуть опалювальний сезон.
Про це повідомив столичний міський голова Віталій Кличко.
"Завтра, 20 жовтня, розпочнемо в столиці опалювальний сезон. Усі будівлі, за технологічним графіком, розпочнуть підключати до системи теплопостачання", - зазначив він.
За словами Кличка, у складних умовах воєнного стану в Києві здійснили всі необхідні підготовчі роботи.
"Комунальні служби працюють у посиленому режимі, розуміючи, яким складним буде цей опалювальний сезон. Бо ворог цілить в об'єкти критичної інфраструктури, намагається залишити українців без життєво необхідних послуг. Місто збільшило на 10% чисельність аварійно-рятувальних служб, придбало додаткову техніку та матеріали", - розповів мер.
Він зауважив, що рішення про старт опалювального сезону було ухвалено насамперед через погодні умови: поступове похолодання та низьку температуру вночі.
"Також важливим чинником для початку опалювального сезону є необхідність економити електроенергію. Щоб кияни не вмикали електрообігрівачі та кондиціонери і не перевантажували систему електропостачання", - наголосив Кличко.
Міський голова уточнив, що заклади соціальної сфери розпочали підключати раніше - за індивідуальними заявками.
Він додав, що багато з них оснащені індивідуальними теплопунктами, що дозволяє дистанційно регулювати подачу тепла та використовувати його раціонально.
Опалювальний сезон під час війни в Україні
Як повідомляв УНІАН, зранку 10 жовтня Росія атакувала ракетами та дронами низку областей України. Внаслідок масованого удару постраждала інфраструктура понад 30 міст та населених пунктів, 9 ракет влучило в об'єкти критичної інфраструктури.
13 жовтня російські окупанти обстріляли безпілотниками Макарівську громаду в Київській області, вдарили по інфраструктурному об'єкту.
15 жовтня, окупанти знову завдали ракетного удару по одній з громад Київської області, унаслідок цього обстрілу значних руйнувань зазнав об'єкт енергетичної інфраструктури.
18 жовтня внаслідок обстрілу окупантів пошкоджено критичний об’єкт інфраструктури в Деснянському районі столиці.
Місцевих жителів закликають ощадливо споживати електроенергію, особливо в період з 17:00 до 23:00.