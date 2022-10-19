За його словами, усі будівлі, за технологічним графіком, розпочнуть підключати до системи теплопостачання.

Завтра, 20 жовтня, у Києві розпочнуть опалювальний сезон.

Про це повідомив столичний міський голова Віталій Кличко.

"Завтра, 20 жовтня, розпочнемо в столиці опалювальний сезон. Усі будівлі, за технологічним графіком, розпочнуть підключати до системи теплопостачання", - зазначив він.

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За словами Кличка, у складних умовах воєнного стану в Києві здійснили всі необхідні підготовчі роботи.

"Комунальні служби працюють у посиленому режимі, розуміючи, яким складним буде цей опалювальний сезон. Бо ворог цілить в об'єкти критичної інфраструктури, намагається залишити українців без життєво необхідних послуг. Місто збільшило на 10% чисельність аварійно-рятувальних служб, придбало додаткову техніку та матеріали", - розповів мер.

Він зауважив, що рішення про старт опалювального сезону було ухвалено насамперед через погодні умови: поступове похолодання та низьку температуру вночі.

"Також важливим чинником для початку опалювального сезону є необхідність економити електроенергію. Щоб кияни не вмикали електрообігрівачі та кондиціонери і не перевантажували систему електропостачання", - наголосив Кличко.

Міський голова уточнив, що заклади соціальної сфери розпочали підключати раніше - за індивідуальними заявками.

Він додав, що багато з них оснащені індивідуальними теплопунктами, що дозволяє дистанційно регулювати подачу тепла та використовувати його раціонально.

Опалювальний сезон під час війни в Україні

Як повідомляв УНІАН, зранку 10 жовтня Росія атакувала ракетами та дронами низку областей України. Внаслідок масованого удару постраждала інфраструктура понад 30 міст та населених пунктів, 9 ракет влучило в об'єкти критичної інфраструктури.

13 жовтня російські окупанти обстріляли безпілотниками Макарівську громаду в Київській області, вдарили по інфраструктурному об'єкту.

15 жовтня, окупанти знову завдали ракетного удару по одній з громад Київської області, унаслідок цього обстрілу значних руйнувань зазнав об'єкт енергетичної інфраструктури.

18 жовтня внаслідок обстрілу окупантів пошкоджено критичний об’єкт інфраструктури в Деснянському районі столиці.

Місцевих жителів закликають ощадливо споживати електроенергію, особливо в період з 17:00 до 23:00.

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