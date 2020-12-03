Подібний фестиваль прив'язаних повітряних куль в нашій країні пройшов вперше.

У Києві на території ВДНГ 2 грудня 2020 року пройшов перший день фестивалю повітряних куль «Монгольф'єрія», в рамках якого глядачам представили виставу повітряних куль з України та Європи.

Читайте такожЗимова казка: до першого дня зими Львівщину засипало снігом (фоторепортаж)

Як йдеться в сюжеті ТСН, подібний фестиваль прив'язаних повітряних куль в нашій країні пройшов вперше.

Спочатку фестиваль мав відбутися 26-27 листопада, однак був перенесений на 3-4 грудня через несприятливі погодні умови. Втім, і на 3-4 грудня прогноз погоди був не надто сприятливий, тож перший день фестивалю вирішили провести 2 грудня, а другий - перенести попередньо на 18 грудня, анонсувавши повноцінну вечірню програму.

Вчорашній фестивальний день пройшов за скороченою програмою - лише денна програма, і навіть сніг не завадив. На столичному виставковому центрі цього дня зібралися з десяток повітроплавців. Політати на кулі могли і звичайні гості фестивалю - політ цей хоч був не високий і тривав всього 10 хвилин, але сотні відвідувачів заради краєвидів радо мерзли у довжелезних чергах.

Інші цікаві новини туризму

Читайте свіжі новини туризму, шукайте ідеї для подорожей і дивіться мальовничі фото з усього світу на Телеграм канал УНІАН.Туризм.

Автор: Марина Григоренко