На ніч проти 20 листопада синоптики прогнозують у столиці -8...-6 градусів, вдень в неділю температура триматиметься в межах -4...-2 градусів.

Як і прогнозували синоптики, наприкінці тижня, до ранку 19 листопада 2022 року, Київ засипало снігом.

Як свідчать дані Укргідрометцентру, протягом дня у місті трималася температура -1...+1 градуси, однак вже на ніч проти 20 листопада прогнозують -8...-6 градусів. Вдень в неділю температура триматиметься в межах -4...-2 градусів, втім, вже с понеділька стовпчики термометрів піднімуться трохи вгору.

Також протягом кількох наступних днів у столиці України прогнозують помірний сніг, мокрий сніг та сніг з дощем. Ближче до вівторка, 22 листопада, опади мають припинитися.

Відео дня

У КМДА, своєю чергою, закликали водіїв бути особливо обережними за кермом, а пішоходів – бути уважними та обирати зручне взуття для виходу.

Міська влада також повідомила, що перед початком снігопаду дорожники виконали превентивну обробку покриття, щоб сніг розтавав і не утворював ожеледицю. Протягом ночі роботи ускладнював крижаний дощ, у який переходив снігопад. Наразі у столиці до прибирання наслідків негоди задіяно понад 500 одиниць техніки та понад 4,9 тисячі працівників комунальних служб.

Погода в Україні в листопаді 2022 року

Раніше заступник начальника відділу метеопрогнозів Укргідрометцентру Наталія Голеня прогнозувала, що загалом листопад-2022 в Україні буде теплим. Лише в другій половині місяця очікується похолодання, однак воно буде несильним.

При цьому начальник відділу метеопрогнозів Укргідрометцентру Владислав Білик прогнозував, що температура у листопаді-грудні 2022 року буде в середньому вищою на 2 градуси, ніж у 2021 році. Чекати суворої зими з тріскучими морозами не варто.

Вас також можуть зацікавити новини: