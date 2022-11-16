Температура повітря опуститься до -2 градусів, на дорогах очікується ожеледиця.

У Києві в найближчі два дні очікується похолодання, а вже завтра, 17 листопада 2022 року, у столиці очікується перший сніг.

Як повідомляє прес-служба КМДА з посиланням на дані Укрігдрометцентру, у зв’язку із поширенням холодного повітря з півночі Європи протягом 17-18 листопада в Київській області пройдуть дощі з переходом у мокрий сніг та сніг із тимчасовим утворенням снігового покриву висотою 3-8 см.

Також снігопад прогнозують у п’ятницю, 18 листопада. Температура повітря опуститься до -2 градусів. На дорогах очікується ожеледиця (І рівень небезпечності, жовтий), місцями прогнозують налипання мокрого снігу та посилення вітру до 15-18 м/с.

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У КМДА також нагадали, що снігоприбиральна техніка КК "Київавтодор" вже розпочала цілодобове чергування у столиці, а дорожники та спецтехніка готові боротися з ожеледицею та оперативно прибирати наслідки опадів.

Водночас для уникнення травматизму киян закликають бути обережними, пересуваючись містом, і дотримуватись порад під час ожеледиці.

Поради водіям під час ожеледиці

дотримуватися швидкісного режиму, дистанції та відмовитися від ризикованих маневрувань, які за несприятливих погодних умовах можуть привести до створення аварійних ситуацій;

при наближенні до пішохідних переходів та місць розташування дитячих установ знижувати швидкість до мінімуму;

не забувати увімкнути габаритні вогні чи протитуманні ліхтарі;

в умовах погіршення погодних умов із інтенсивним випадінням снігу та ожеледицею на дорогах не використовувати автотранспорт із літніми шинами.

Поради пішоходам під час ожеледиці

ходити не поспішаючи, ноги злегка розслабити і трохи зігнути у колінах, та ступати на всю підошву;

не тримати руки в кишенях – це збільшує можливість не тільки падіння, але і важких травм, особливо переломів та струсів мозку, краще розмахувати руками в такт ходьби – так краще утримати рівновагу;

при порушенні рівноваги під час ходьби в ожеледицю – спробувати швидко присісти, це найбільш реальний шанс утриматися на ногах;

бути уважними й на тротуарі – автомобіль може занести або водій може вчасно не загальмувати;

враховувати, що гальмівний шлях на слизькій дорозі збільшується у 4-5 рази.

Крім того, киян та гостей столиці ще раз закликала в темний час доби бути особливо пильними на дорогах: водіям – дотримуватися ПДР, а пішоходам – носити флікери.

Погода в Україні листопаді

Раніше народний синоптик Стас Щедрін попереджав, що вже в листопаді в Україні може випасти сніг, а морози сягатимуть -4 градусі вдень.

Водночас заступник начальника відділу метеопрогнозів Укргідрометцентру Наталія Голеня навпаки прогнозувала, що загалом листопад-2022 в Україні буде теплим. Лише в другій половині місяця очікується похолодання, однак воно буде несильним.

При цьому начальник відділу метеопрогнозів Укргідрометцентру Владислав Білик прогнозував, що температура у листопаді-грудні 2022 року буде в середньому вищою на 2 градуси, ніж у 2021 році. Чекати суворої зими з тріскучими морозами не варто.

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