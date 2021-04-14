Цвітіння магнолій може тривати до початку літа.

Читайте такожБританський королівський сад вперше відкриють для всіх охочихУ Києві розквітли магнолії - давні квіткові рослини, які щовесни чарують жителів та гостей столиці своєю красою.

Помилуватися квітами можна у ботанічному саду ім. О. Фоміна, розташованому за головним корпусом Національного університету ім. Т. Г. Шевченка (станція метро Університет).

Там зібрана одна з найбільших колекцій магнолієвих - понад 60 видів.

Зараз у саду квітнуть кілька дерев магнолій.

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Автор: Катерина Комолова