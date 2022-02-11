Потужні спалахи на Сонці викликають геомагнітні бурі, які підсилюють північне сяйво.

Над селищем Паяла на північному сході Швеції 10 лютого можна було спостерігати неймовірне північне сяйво, викликане геомагнітним штормом.

Фото незвичайного явища опублікував фотосервіс Reuters.

Як відомо, геомагнітні бурі (шторми) зазвичай викликаються спалахами на Сонці. А оскільки спалахи на головному світилі є по суті потужними викидами радіації, доходячи до атмосфери Землі, вони підсилюють північне сяйво.

Що таке полярне сяйво

Полярне сяйво або північне сяйво (по латині Aurora borealis) – це оптичне явище у верхніх шарах атмосфери, яке супроводжується світінням окремих ділянок нічного неба. Світіння відбуваються в районі магнітних полюсів Землі. Небо ніби грає яскравими кольорами, в основному зеленого, синього і фіолетового відтінків, які швидко змінюють один одного.

Полярне сяйво характерно не тільки для Землі, наявність у планети атмосфери і магнітного поля – достатня умова для виникнення цього явища. Тому його можна спостерігати, наприклад, на Юпітері, Сатурні, Марсі або Венері.

Найкраще полярне сяйво можна розгледіти в Норвегії, Фінляндії, Ісландії, Гренландії, Швеції, США, Канаді та Росії.

Як повідомляв УНІАН, раніше астронавт Тома Песке показав, як виглядає полярне сяйво, якщо дивитися на нього з борту Міжнародної космічної станції.