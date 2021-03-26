Статуї Христа-Спасителя в Ріо-де-Жанейро в цьому році виповнюється 90 років. До ювілею на статуї вирішили провести косметичний ремонт.
Читайте такожУ стилі кіберпанк: фотограф показавши атмосферний дощовий Шанхай (фоторепортаж)За допомогою закріпленого на дроні 3D-сканера була створена детальна схема внутрішньої будови статуї. Лазерний сканер також допоміг виявити проблемні ділянки 38-метрової скульптури, передає Бі-бі-сі.
Над реставрацією статуї Христа-Спасителя працює команда з 40 осіб, що складається з інженерів, архітекторів і геологів.
До пандемії коронавірусу статую відвідували близько 2 млн туристів на рік.
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