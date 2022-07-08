Усі благодійні внески, зібрані під час заходу, будуть спрямовані на підтримку ЗСУ.

В Ужгороді 7 липня 2022 року на Івана Купала влаштували свято під назвою "Святкуємо Купала, щоби раша запалала!".

"Родзинкою" заходу стало імпровізоване спалення бутафорського московського Кремля, що викликало неабиякий ажіотаж серед відвідувачів.

Не обійшлося і без традиційного спускання віночків на воду дівчатами та стрибків через багаття.

Фотокореспондент УНІАН також побував на святкуванні.

Організатором дійства виступив Рух підтримки закарпатських військових, а усі благодійні внески, зібрані під час заходу, будуть спрямовані на підтримку ЗСУ.

Як повідомляв УНІАН, раніше у Києві презентували Міжнародну виставку політичних та антивоєнних карикатур "Русскій воєнний корабль, йди на …!".

Також у столиці відкрилася виставка знищеної російської військової техніки, привезеної з Гостомелю Київської області.

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