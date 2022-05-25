У цій творчій акції взяли участь 40 художників із 12 країн світу, найцікавіші роботи згодом планують включити в альбом карикатур.

У Києва 25 травня 2022 року презентували Міжнародну виставку політичних та антивоєнних карикатур "Русскій воєнний корабль, йди на …!".

Як зазначають у прес-службі КМДА, у цій творчій акції взяли участь 40 художників із 12 країн світу, які загалом представили 203 роботи.

Після проведення виставки у Києві автори планують продовжити роботу в напрямку крос-промоції європейськими містами, а також познайомити з експозицією мешканців Чернігова, Львова та інших міст України.

Найцікавіші роботи згодом планують включити в альбом карикатур.

Як раніше повідомляв УНІАН, 21 травня 2022 року на Михайлівській площі у Києві відкрилася виставка знищеної російської військової техніки, привезеної з Гостомелю Київської області.

Тим часом 23 травня "Укрпошта" розпочала продаж марки "Русскій воєнний корабль… Всьо!", якій передував випуск поштової марки "Русскій воєнний корабль, іді ...! Героям слава!" накладом 1 млн штук.

Обидві марки спричинили чималий ажіотаж, адже бажаючі їх отримати люди готові були очікувати годинами в чергах та навіть ненароком обвалювали сайт "Укрпошти".

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