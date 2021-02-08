Венеційський карнавал цього року проходить в онлайн-форматі.

У Венеції (Італія) 6 лютого 2021 року офіційно стартував один з найвідомиших карнавалів світу, який цього року через пандемію коронавірусу відбувається в онлайн-форматі та без туристів.

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Ще з суботи на офіційному сайті карнавалу можна дивитися спеціально записані до фестивалю програми про його історію та звичаю, а перший стрім відбувся 7 лютого. Наступні онлайн-трансляції відбудуться з 11 по 16 лютого.

Втім, навіть під час онлайн-трансляції глядачам не варто розраховувати на щось масштабне - будуть лише спеціальні "віртуальні" кімнати для демонстрації костюмів та інтерактивні розваги для дорослих та дітей. А ось жодних великих заходів, як-то карнавальна хода чи бал-маскарад, не буде.

Як бачимо на фото, великих натовпів карнавальників на вулицях немає - є лише поодиноків люди в костюмах. Це пов'язане з тим, що в Італії, попри послаблення від 1 лютого, досі все одно діють доволі суворі карантинні обмеження, які в тому числі забороняють громадянам пересуватися між регіонами країни.

Венеційський карнавал - історія та традиції

Венеційський карнавал (Carnevale di Venezia) щорічно відбувається в італійському місті Венеція в тиждень перед великим постом і закінчується за 40 днів до Великодня в Жирний вівторок. Це костюмоване свято з урочистою ходою і виступами акторів, невід'ємним атрибутом учасників якого є носіння масок і яскравих костюмів, пише Wikipedia.

Венеційський карнавал, традиція проведення якого має 900-річну історію, вважається найбільш елегантним, загадковим та вишуканим у світі. У ХХ столітті Венеційський карнавал став однією з основних туристичних принад міста і навіть країни.

У 2020 році Венеційський карнавал було завершено достроково у зв'язку з початком пандемії коронавірусу.

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Автор: Марина Григоренко