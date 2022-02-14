У 2020 році Венеціанський карнавал достроково припинили через коронавірус, а в 2021 році він проходив тільки онлайн.

В італійській Венеції вперше з початку пандемії повноцінно проходить легендарний карнавал.

Найзнаменитіший у світі карнавал стартував 12 лютого, а триватиме він аж до 1 березня.

Фоторепортаж з відкриття Венеціанського карнавалу опублікував фотосервіс Reuters.

Як йдеться в сюжеті ТСН, наприкінці минулого тижня влада Італії скасувала обов'язкове носіння санітарних масок на вулицях, тому жителі та гості Венеції можуть вперше за два роки насолодитися життям на повну.

Втім, туристів цього року зовсім небагато. У порівнянні зі звичним доковідним натовпом – всього 80 тисяч, іноземців з них менше половини. Справа в тому, що Італія досі пускає туристів далеко не з усіх країн. Так, наприклад, українські туристи не зможуть потрапити до Італії як мінімум до 15 березня.

Венеціанський карнавал: історія і традиції

Венеціанський карнавал (Carnevale di Venezia) щорічно проходить в італійському місті Венеція в тиждень перед Великим постом і закінчується за 40 днів до Великодня в жирний вівторок. Це костюмоване свято з урочистими ходами і виступами акторів, невід'ємним атрибутом учасників якого є носіння масок і яскравих костюмів.

Венеціанський карнавал, традиція проведення якого має 900-річну історію, вважається найбільш елегантним, загадковим і вишуканим у світі. У ХХ столітті Венеціанський карнавал став однією з основних туристичних визначних пам'яток міста і навіть країни.

У 2020 році Венеціанський карнавал був завершений достроково у зв'язку з початком пандемії коронавірусу, а в 2021 році він проходив лише в режимі онлан.

Вас також можуть зацікавити новини: