Італія продовжила обмеження на в'їзд навіть для тих українців, які пройшли повний курс вакцинації від коронавірусу.

Уряд Італії продовжив заборону на в'їзд для туристів з України. Примітно, що обмеження стосується навіть тих українців, які пройшли повний курс вакцинації.

Про це повідомляє офіційний сайт МЗС Італії. Обмеження на в'їзд продовжено до 15 березня.

На цей момент Україна відсутня в переліку країн категорії D. До цього списку входять країни, громадяни яких можуть відвідувати Італію.

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Виняток:

З 1 лютого по 15 березня в'їхати в Італію зможуть громадяни України, які:

мають посвідку на проживання;

в'їжджають для лікування, роботи або навчання;

мають близькі особисті стосунки з громадянами Італії.

Для в'їзду їм потрібно буде заповнити онлайн-форму санітарного контролю, а по прильоту пройти 10 днів самоізоляції та по її закінченню зробити повторний ПЛР-тест або експрес-тест.

Також потрібно мати негативний ПЛР-тест, зроблений не пізніше ніж за 72 години до приїзду або експрес-тест, зроблений не більше ніж за 24 години.

Заборона для українців:

З 16 грудня 2021 року по 31 січня 2022 року Італія заборонила в'їзд в країну для громадян України - навіть тих, хто повністю вакцинований проти коронавірусу.

Наприкінці серпня 2021 року Італія скасувала карантин для вакцинованих туристів з України. Однак, для тих, хто прищепився вакциною CoronaVac обмеження залишилися в силі.

Італія зараз визнає наступні вакцини: Pfizer, Johnson and Johnson, Moderna, AstraZeneca.

ЄС і нові правила подорожей:

З 1 лютого 2022 року в Євросоюзі змінили правила для подорожей в умовах пандемії.