Фестиваль "Мандруй Україною" проходитиме в Києві 22-24 серпня 2021 року.

На території Національного музею народної архітектури та побуту України "Пирогово" у Києві 22 серпня 2021 року стартував великий туристичний фестиваль "Мандруй Україною", під час якого кожна область представляє власні туристичні магніти.

Як передає кореспондент УНІАН, загалом на фестивалі оформелі стенди від представників туристичної галузі усіх 24 областей України та АР Крим, де як представники сфери відпочинку, так і звичайні туристи можуть отримати інформацію про цікаві маршрути та локації, а також корисні контакти. Загалом, на виставці легко можна підшукати собі варіант для відпустки в Україні на будь-який смак, причому навіть в тих регіонах, від яких ви цього зовсім не очікували.

Крім того, на фестивалі працює ярмарок народних ремесел, де можна придбати сувеніри, одяг, гастрономію та інші цікаві товари від локальних виробників з усіх регіонів України, а також взяти участь в цікавих майстер-класах.

Також в рамках фестивалю заплановано сім панельних дискусій на тему розвитку туризму в Україні. Перші дві з них, в тому числі за участі міністра культури та інформаційної політики України Олександра Ткаченка та голови Державного агентства розвитку туризму України Мар’яни Олеськів, пройшли у перший день фестивалю. Ще п'ять відбудуться 23-24 серпня.

Читайте такожЗеленський презентував заходи до 30-го Дня Незалежності України: військовий парад, концерт, святкове шоу"Наша країна – дуже велика та багатогранна, у нас є колосальна культурна та національна спадщина, талановиті та гостинні люди, автентичність, різноманітність природи. Про це потрібно говорити та популяризувати серед потенційних туристів. У наступні роки плануємо продовжити цю традицію й сподіваємось, що досягнемо ще більшого охоплення. Створення нової культури подорожей власною країною – наша стратегічна мета. Важливо показати, що справжня краса та історія значно ближче й для цього варто лише відвідати сусідній регіон або місто", – заявила під час відкриття фестивалю Мар’яна Олеськів.

Вхід на фестиваль безкоштовний, достатньо лише оплатити вхід на територію музею "Пирогово": 80 гривень за дорослий квиток і 40 гривень за дитячий. Сама територія музею народної архітектури просто неба теж буде цікава для відвідування, особливо напередодні Дня Незалежності України.

Як раніше повідомляв УНІАН, також 23 серпня 2021 року в Києві на території ВДНГ відбудеться національний фестиваль повітряних куль "Монгольф’єрія. Я – громадянин", приурочений до 30-річчя незалежності України.

Крім того, 20 серпня на території ландшфтного парку "Співоче поле" стартувала виставка квітів до Дня Незалежності, присвячена творчості народної художниці Марії Примаченко. Триватиме фестивль до 19 вересня.

Автор: Марина Григоренко