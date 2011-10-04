Вартість комунальних послуг на Вінниччині за рік зросла на чверть

Середні нарахування за житлово-комунальні послуги на одного власника особового рахунку у серпні 2011р. порівняно з відповідним періодом 2010р. збільшились на 25,2% і з урахуванням електроенергії (із розрахунку 150 кВт/ год.) становили 223,68 грн.

Рівень сплати населенням житлово-комунальних послуг становив 103,6% від нарахованих у 2011р. сум та 76,0% від усієї суми нарахувань (з урахуванням заборгованості минулих років).

У січні – серпні 2011р. населенням області сплачено за житлово-комунальні послуги, включаючи погашення боргів попередніх періодів 554,9 млн. грн., що порівняно з відповідним періодом 2010р. більше на 20,5% (або на 94,6 млн. грн.).



Найбільший рівень сплати у серпні 2011р. спостерігався у Немирівському, Гайсинському, Барському, Томашпільському районах та м. Могилів-Подільському (236,5–116,8%), найменший – у Шаргородському, Вінницькому, Калинівському, Тростянецькому, Оратівському районах (61,2–86,9%)

