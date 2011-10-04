Бюджет Вінницької області зазнав збитків від підприємств майже 90 мільйонів гривень

За інформацією начальника КРУ у Вінницькій області Валентини Вахновської, майже на всіх перевірених підприємствах є факти порушень. Зокрема, виявлене незаконне нарахування заробітної плати, в результаті якого працівники недоотримали більш ніж 4 мільйона гривень. Також на підприємствах мають місце незаконні витрати коштів на ремонтні роботи.

Як відомо, в результаті структурних перетворень КРУ на загальнодержавному рівні, з’явився новий контролюючий орган - державна фінансова інспекція, яка має значно ширші повноваження з метою контролю за бюджетними коштами.

За словами Валентини Вахновської, ще одним системним порушенням є переплата малозабезпеченим сім’ям на 6,5 мільйонів гривень. Причиною цього є подання недостовірних фактів щодо доходів та нерухомості у родинах. Найбільше фактів таких порушень зафіксовано у Калинівському, Барському та Шаргородському районах.