«Нива» розійшлась миром у Бурштині

Вінницький професійний футбольний клуб «Нива» 10 жовтня зіграв внічию з рахунком 0:0 матч 11-го туру чемпіонату України з футболу у першій лізі. Суперником вінничан, які гралои у гостях, був “Енергетик” (Бурштин, Івано-Франковська область). .

Вінницькі футболісти продовжують триматися в зоні вильоту з першої ліги. Підопічні Олега Федорчука набрали лише 8 очок в 15 проведених поєдинках і займають передостаннє, 17-е місце у турнірній таблиці.. Нижче знаходиться лише ФК «Львів» – 7 очок, але льв’яни зіграли на матч менше за інших. На сходинку вище «Ниви» – «Енергетик» (11 очок в 15 матчах).

Головний тренер ПФК «Нива» Олег Федорчук пояснює невдачі у поточному чемпіонаті проблемами із фінансуваннням, через що клуб залишили одразу 5 гравців основного складу, а замінили їх гравці-аматори.