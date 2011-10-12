З вінницьких підприємців «викачують» гроші
10:52, 12 жовтня 2011Вінниця
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Рекетири повернулися?
На Вінниці діють зловмисники, котрі вимагають кошти від підприємців, що займаються заготівлею металобрухту та сільгоспвиробництвом.
Як повідомляють у ЦГЗ УМВС у Вінницькій області, невідомі особи прикриваючись надуманими зв’язками в органах влади та, апелюючи відомими прізвищами, обіцяють сприяння у діяльності даних структур, у разі регулярної сплати коштів з прибутку.
Правоохоронці звертаються до жителів області, яким щось відомо про зловмисників, повідомляти на телефон довіри 59-41-41 або «102». Конфіденційність гарантується.
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