З вінницьких підприємців «викачують» гроші

На Вінниці діють зловмисники, котрі вимагають кошти від підприємців, що займаються заготівлею металобрухту та сільгоспвиробництвом.

Як повідомляють у ЦГЗ УМВС у Вінницькій області, невідомі особи прикриваючись надуманими зв’язками в органах влади та, апелюючи відомими прізвищами, обіцяють сприяння у діяльності даних структур, у разі регулярної сплати коштів з прибутку.

Правоохоронці звертаються до жителів області, яким щось відомо про зловмисників, повідомляти на телефон довіри 59-41-41 або «102». Конфіденційність гарантується.