«Батьківщина» кличе на мітинг

Завтра, 13 жовтня, у Вінниці обласна організація ВО «Батьківщина» планує провести мітинг протесту проти несправедливого вироку Ю. Тимошенко.

Початок акції, котра пройде на пл.Театральній, заплановано на 12 годину.

Як повідомила голова облорганізації «Батьківщини» Людмила Щербаківська, на майдані зберуться прихильники БЮТу та екс-прем’єрки з усієї області. Такі ж акції опору владі у всіх регіонах України.

Нагадаємо, 11 жовтня Печерський суд м. Києва засудив Юлію Тимошенко до 7 років тюремного ув`язнення за перевищення службових повноважень при підписанні газових домовленостей з Росією на початку 2009 року. Згідно з рішенням суду протягом трьох років після звільнення Тимошенко не зможе обіймати державні посади. Суд поставив стягнути з Тимошенко збитки, понесені НАК «Нафтогаз Україна» в розмірі 1,516 мільярда гривень (близько 189 500 000 доларів).