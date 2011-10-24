Гройсман не проти полегшити життя для вінницьких таксистів

Вінницький міський голова доручив податківцям вивчити ситуацію на ринку таксі, аби вивести його з тіні і покращити наповнення міського бюджету.

Відтак працівники ДПІ у Вінниці спільно з ДАІ продовжують проводити перевірки автоперевізників під умовною назвою «Операція «Таксист». За півроку проведено шість спільних заходів щодо здійснення контролю за дотриманням вимог податкового законодавства.

Наразі у Вінниці працюють понад 1100 приватних таксі. З них - лише 430 офіційно зареєстровані, які сплачують податки. Решта – «грачі».

Аби вивести легалізувати їхню діяльність В. Гройсман на останньому засіданні міськивиконкому заявив, що міська влада не проти зменшити розмір єдиного податку для таксистів зі 150 грн. на місяць до 100, аби тільки платили: зустрічною вимогою влади буде офіційна реєстрація усіх таксистів.