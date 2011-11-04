На Вінниччині затримано викрадачів ікон з храмів чотирьох областей

На Вінниччині працівники міліції за «гарячими слідами» затримали двох молодиків, які скоювали крадіжки ікон з церков та храмів по всій території України, - повідомляє СЗГ УМВС України у Вінницькій області.

Під час оформлення дорожньо-транспортної пригоди у Тростянецькому районі працівники міліції зупинили підозрілий автомобіль «ВАЗ-2101», який проїжджав вповз. У салоні «копійки» міліціонери виявили старовинні ікони.

В цей час до Тростянецького райвідділу міліції надійшло повідомленні від настоятеля храму Святого апостола євангеліста Івана Богослова, який розташований в селі Тростянчик, про те, що з приміщення храму невідомі особи шляхом злому замків з трьох вхідних дверей скоїли крадіжку семи великих та двох маленьких старовинних ікон. Викрадені ікони знаходилися у храмі з часів його побудови – кінця 19 століття. Вартість однієї ікони становить близько 3 500 доларів США.

Затриманими виявилися 23 та 24-річні непрацюючі жителі Запорізької області. Як з’ясувалось, з лютого місяця поточного року молодики скоїли крадіжки ще 36 ікон з церков та храмів у Вінницькій, Чернігівській, Кіровоградській областях та м. Сімферополі. Викрадені ікони зловмисники збували постійним купцям у місті Києві та Мелітополі.

Зі слів старшого наукового співробітника вінницького краєзнавчого музею Алли Ліпської, вилучені у зловмисників ікони мають історичну та культурну цінність. Належать вони іконописній школі Києво-Печерської лаври кінця 19 початку 20 століття. Писані ікони на дереві олією, кольоровою емаллю та позолотою. Сьогодні вони потребують реставрації.

Стосовно затриманих порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч. 3. ст. 185 Кримінального кодексу України – «Крадіжка», яка карається позбавленням волі на строк від 3 до 6 років.