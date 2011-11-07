Комунальне медстрахування повернуло лікарням 1 300 тис. гривень

Вінницька муніципальна страхова компанія, яка почала працювати у липні поточного року, вже має більше 2000 тисяч клієнтів. Перважна більшість городян, які скористались її послугами, обрали комплексні програми страхування.

Як повідомила УНІАНу начальник департаменту охорони здоров'я міської ради Людмила Грабович, станом на початок листопада із числа застрахованих вінничан успішно родорозрішено 990 жінок та проведено близько 600 оперативних втручань в умовах лікарень швидкої медичної допомоги.

Завдяки співпраці страховиків та лікарень медичним закладам уже повернуто 1 300 тис. гривень.

Таким чином, застрахована особа отримує медичні послуги та безоплатні медикаменти, а лікувальні заклади — додаткове джерело позабюджетного фінансування.

