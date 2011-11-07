На тепло для бюджетників Вінниці потрібно додатково 8 млн. гривень

Вінницька міська рада заклопотана зростанням тарифів на тепло для підприємств бюджетної сфери.

Після того, як державний регулятор у сфері житлово-комунальних послуг затвердив “Вінницяміськтеплоенерго” нові ціни на тепло, яке підприємство постачатиме державним та комунальним установам, виникла потреба пошуку додаткових коштів на їх оплату.

Як повідомив УНІАНу заступник вінницького міського голови Валерій Коровій, 44% зростання цін на тепело обійдеться міській казні у додаткових 8 млн. гривень.