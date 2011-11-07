З нагоди Дня соціального працівника отримали державні нагороди

За вагомий особистий внесок у забезпечення реалізації державної політики у сфері соціального захисту населення, високий професіоналізм та з нагоди Дня працівника соціальної сфери орденом княгині Ольги ІІІ ступеня нагороджено Елеонору Третьякову – директора дитячого будинку "Родинний дім", що в селищі міського типу Вороновиця Вінницького району. Почесне звання «Заслужений працівник соціальної сфери України» присвоїли Михайлу Олійнику - начальнику управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України у Вінницькій області. Відповідний указ підписав Президент України Віктор Янукович.