Працював за комп’ютером і не помітив пожежі

О 14 годині 51 хвилина на оперативно-диспетчерську службу УМНС України у Вінницькій області надійшло повідомлення про пожежу по провулку Островського, 33. Горіли балкони на четвертому та п’ятому поверхах. Повідомлення надійшло від мешканця квартири на п’ятому поверсі. Чоловік, працюючи за комп’ютером, помітив пожежу на власному балконі лише тоді, коли полум’я перекинулося на нього із балкона четвертого поверху.

Через 7 хвилин з моменту отримання повідомлення до місця надзвичайної події прибув бойовий розрахунок ПДПЧ-5, а ще через кілька хвилин йому на підмогу підоспіли бійці МНС ПДПЧ-2 та НПЧ Вінницького вищого професійного училища цивільного захисту. Загалом на місці події працювали 20 рятувальників. Менш ніж за 15 хвилин пожежа була ліквідована.

Як повідомляє прес-служба УМНС у Вінницькій області, причина пожежі та рівень збитків з’ясовуються.