Бери з собою фотокамеру і йди контролювати міліцію

З початку листопада стартував Всеукраїнський конкурс на кращу фото-, відеороботу чи публіцистичний матеріал на тему дотримання прав людини працівниками міліції. Конкурс ініційований Асоціацією українських моніторів дотримання прав людини в діяльності правоохоронних органів і проходить за фінансової підтримки Міжнародного фонду “Відродження”.

Учасником конкурсу може стати кожен у віці від 14 років, хто до 21 листопада надішле на розгляд конкурсної комісії фотографії, аматорське відео або публіцистичні матеріали.

До складу конкурсної комісії увійдуть відомі українські правозахисники та громадські діячі.

Роботи розглядатимуться у таких номінаціях:

1. “Українська міліція – крок у Європу” – перспективи розвитку та реформування правоохоронних органів

2. “Іржа міліцейського мундиру” – висвітлення найбільш актуальних недоліків в дотриманні прав людини

3. “Народ та міліція – час порозумітися” - проблемні питання взаємодії з громадськістю

Конкурсні роботи мають відповідати таким умовам:

1. техніка виконання: вільна;

2. роботи приймаються на електронну пошту: monitoring.mvs@gmail.com з темою листа „Конкурс”, або за адресою: 01004, м. Київ, вул. Басейна, 9Г, оф. 25

3. кількість робіт, поданих від одного учасника, не обмежується;

4. публіцистичні матеріали мають бути обсягом до 3 аркушів (орієнтовно до 1200 слів);

5. в листі з роботою учасник має зазначити свої повне прізвище, ім’я та по-батькові, рік народження, поштову і/або електронну адресу, контактний телефон, а також назву роботи (школярі та студенти можуть зазначити назву навчального закладу, а також клас або курс навчання);

6. участь у конкурсі передбачає, що всі претенденти приймають зазначені умови.

Переможці конкурсу отримають винагороду

1 премія – 500 гривень

2 премія – 400 гривень

3 премія – 300 гривень

Також конкурсанти, роботи яких будуть високо оцінені конкурсною комісією, матимуть змогу отримати запрошення на тренінги з прав людини.

Надіслані на конкурс роботи не повертаються і в подальшому роботи учасників будуть експонуватися на Мандрівному фестивалю документального кіно про права людини “Docudays UA – 2011”, а також будуть опубліковані організаторами на Інтернет-сайті www.umdpl.info та у виданнях, що виступатимуть інформаційними партнерами Конкурсу.

За результатами конкурсу також буде видано каталог, який надішлють усім авторам, чиї роботи увійдуть до нього.