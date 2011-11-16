Половина вінницьких студентів вчиться на платній основі

Вища освіта користується у вінницької молоді все більшим попитом. Бажання отримати вузівський диплом наразі можна у 22 вищих навчальних закладах. Із них 17 ВНЗ – І-ІІ рівнів акредитації та 5 ВНЗ – ІІІ-ІV рівнів акредитації, в яких здобувають вищу освіту відповідно 17,0 тис. (або 35%) та 31,4 тис. студентів (65%).

За даними Головного управління статистики у Вінницькій області, одночасно з державними, в області працюють 3 приватних вузи (два І-ІІ рівнів акредитації, один – ІІІ-ІV рівня акредитації), у яких навчається 4,2 тис. студентів, що становить 9% від загальної кількості студентів.

Денній формі навчання віддали перевагу 34,7 тис. студентів, при цьому у ВНЗ I-II рівнів акредитації цей показник становить 84%, а у закладах III-IV рівнів – 65%. Поєднують роботу із навчанням 28% студентів.

У системі доступу громадян для здобуття вищої освіти все відчутніший вплив ринкової економіки. З кожним роком збільшується питома вага студентів, зарахованих до вищих навчальних закладів для навчання на платній основі. Так, якщо у 1995/1996 навчальному році для навчання за рахунок фізичних осіб було прийнято майже кожного п’ятого студента, то у 2011/2012 – вже кожного другого.

У 2011 році студентами вищих навчальних закладів стали 10,3 тис. осіб, з них за рахунок державного бюджету навчається 37%, фізичних осіб – 50%, місцевих бюджетів – 13%. Із загальної чисельності прийнятих 86 студентів (1%) – постраждалі від Чорнобильської катастрофи.

Цього року до вищих навчальних закладів I-II рівнів акредитації подали заяви 8,3 тис. абітурієнтів (загальний конкурс – 169 заяв на 100 зарахованих), 24,2 тис. абітурієнтів подали заяви до вищих навчальних закладів III-IV рівнів акредитації (453 заяви на 100 зарахованих).

Протягом року вищими навчальними закладами випущено 13,4 тис. молодих спеціалістів, з них кваліфікаційний рівень магістра отримали 0,9 тис. осіб (7%), спеціаліста – 4,5 тис. осіб (33%), бакалавра – 2,8 тис. осіб (21%), молодшого спеціаліста 5,2 тис. осіб (39%).

Направлення на роботу отримали 4,8 тис. випускників (35% до загальної кількості), 1,6 тис. молодих спеціалістів одночасно з освітньо-кваліфікаційним рівнем отримали робітничу професію.

Довідка. 17 листопада має особливе значення для студентів всього світу, адже це – Міжнародний день студентів. Рішення про відзначення міжнародного дня студентів було прийняте Всесвітнім конгресом студентів (Прага) у 1946 році в пам’ять чеських студентів-патріотів, що загинули під час Другої світової війни.