ДАІ проводить профілактичні заходи, а фази Місяця впливають на водіїв

20 листопада – світова спільнота відзначає День пам’яті загиблих в автомобільних катастрофах. В звязку з цим ДАІ Вінниччини проводить тиждень профілактичних заходів на автошляхах. Агітаційний автобус ДАІ можна зустріти на людних вулицях міста, через гучномовець якого звертаються правоохоронці до учасників дорожнього руху із застереженнями та настановами. До участі в актуальному профілактичному заході Державтоінспекція закликає усю спільноту, кожного учасника дорожнього руху, а правопорушників застерігає листівками, вкотре нагадуючи про важливі чинники, що допоможуть зберегти і життя і здоров’я.

Проте 15 листопада, близько 18-ої години, коли більшість громадян поверталася з роботи додому, вийшов з ладу трамвай, в результаті чого Центральний міст протягом півгодини було заблоковано через зупинку трамваїв на перехресті вул.Київської та проспекту Коцюбинського (поблизу готелю «Південний Буг»).

В цей же час сталася аварія по вул.Чорновола, де «Мерседес», що виїжджав з вул.П.Морозова, не пропустив тягач, який їхав по центральній дорозі.

Сьогодні зранку, 16 листопада, майже на тому ж місці, по вул.Чорновола, сталася ще одна аварія, де зустрілися два легковики – «девятка» з іномаркою. Аварія спричинила тянучку на «Київському» мосту.

Можливо, причину цих аварій слід шукати в Лунному календарі, адже зараз після повнолуння тільки-но розпочалась третя фаза, яка, за словами астрологів, спричиняє конфліктні ситуації, а символ сьогоднішнього дня – колісниця, тобто нестримний рух.

20 листопада в усіх православних храмах Вінницької єпархії УПЦ буде проведена заупокійна панахида по загиблих в автопригодах. Під час проповіді священнослужителі вкотре звернуть увагу прихожан на важливість дотримання правил безпеки дорожнього руху.

Керівництво Державтоінспекції Вінниччини у неділю відвідає храм святого Димитрія Солунського, який знаходиться на території обласного Управління МВС, куди також запросили членів сімей загиблих співробітників. - Об’єднавши зусилля Святої Української Православної Церкви, Державної автомобільної інспекції та усієї спільноти, віримо, що вдасться зменшити кількість правопорушень та аварійності на дорогах, - підкреслив у своєму зверненні начальник Управління ДАІ Вінниччини Павло Солоненко. - Ми докладаємо чимало зусиль, щоб наша діяльність стала прозорою, а правоохоронці - не тільки надійними захисниками, а й порадниками і помічниками учасників дорожнього руху.

Просимо усіх вас бути уважними на дорогах і пам

’ятати, що життя – це найцінніше, що є в людини.