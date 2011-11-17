Бюджету повернули вісімнадцять мільйонів гривень

Протягом січня – жовтня 2011 року фахівці КРУ у Вінницькій області забезпечили відшкодування 52,8 млн. гривень втрат фінансових і матеріальних ресурсів.

Про це повідомила пресс-служба установи.

З них – майже 18 млн. гривень склали надходження до бюджетів, бюджетних установ, підприємств, організацій.

За результатами контрольних заходів керівники місцевих органів влади, підприємств, установ, організацій прийняли 382 управлінських рішення, що дало змогу усунути виявлені недоліки та порушення, а також запобігти їм у подальшому.