Гройсман зустрівся з ветеранами

16 листопада відбувся IV пленум Вінницької міської ради ветеранів. На засіданні, що проходило в кінотеатрі «Родина», був присутній Вінницький міський голова Володимир Гройсман, який звітував перед ветеранами, що зроблено міською владою для покращення добробуту вінничан.

Представники міської влади та міський голова проводили зустріч в режимі живого спілкування, уважно дослухаючись до прохань чи зауважень літніх людей.

Так, є багато нарікань на проблеми з дорогами та неякісне виконання комунальних послуг. Ветерани говорили про ливньові каналізації по вул.Артема та Папаніна, прохали поремонтовати дороги по вул.Л.Ратушної.

Проте Володимир Гройсман, звітуючи про високий рівень виконання саме робіт комунального добробуту у місті, зазначив, що попередні кризові роки не дозволили закласти у бюджет достатньо коштів, і тому на ремонт доріг доводиться їх знаходити самотужки.

Голова Вінницької міської організації ветеранів Віктор Павленко, звітуючи перед загалом, зазначив, що держава має дослухатися до 10-мільйонного ветеранського загону ветеранів, особливо що стосується виконань рішень суду.