Іноземці інвестували в економіку Вінницької області 17,6 млн. доларів

У січні-вересні 2011 р. в економіку Вінницької області іноземними інвесторами вкладено 17,6 млн. дол США прямих інвестицій (акціонерний капітал).

Про це кореспонденту УНІАН повідомили в Головному управлінні статистики у Вінницькій області.

Основною формою залучення капіталу були грошові внески, частка яких склала 99,5% вкладеного обсягу. Крім того, капітал нерезидентів в області зріс за рахунок внесків у вигляді рухомого і нерухомого майна.

Приріст іноземного акціонерного капіталу в економіці області, з урахуванням його переоцінки, втрат, курсової різниці тощо, за січень-вересень 2011 р. складе 17,3 млн. дол.

У січні-вересні 2011 р. зросли обсяги капіталу з Австрії - на 27,8 млн. дол Продовжували нарощувати свій капітал інвестори з Кіпру, Польщі, Франції, Лівану та інших країн.

Приріст іноземного акціонерного капіталу в січні-вересні 2011 р. спостерігався на підприємствах, що виробляють харчові продукти, напої та тютюнові вироби - на 10,9 млн. дол, добувній - на 2,8 млн. дол, сільського господарства - на 1, 9 млн. дол, підприємств, що здійснюють операції з нерухомим майном, оренду, інжиніринг та надають послуги підприємцям - на 0,8 млн. дол, хімічної та нафтохімічної - на 0,5 млн. дол.

Обсяг прямих іноземних інвестицій (акціонерний капітал), внесених в економіку області з початку інвестування, на 1 жовтня 2011 р. складе 222,7 млн. дол, що становить 0,5% від обсягу іноземних інвестицій в Україну. У розрахунку на одну людину обсяг прямих іноземних інвестицій в області склав 135,9 дол.

Інвестиції надійшли з 48 країн світу. Переважна більшість інвестицій (77,8% від загального обсягу) надійшло з країн ЄС - 173,3 млн. дол, З країн СНД внесено 13,9 млн. дол (6,2%), з інших країн світу - 35, 5 млн. дол (16,0%).

Найбільш вагомі інвестиційні вкладення здійснені партнерами з Австрії, Німеччини, Польщі, Франції, Кіпру, Ліхтенштейну та Російської Федерації. На ці сім країн припадає 81,9% від загального обсягу прямих іноземних інвестицій.

На підприємствах промисловості зосереджено 120,5 млн. дол (54,1%) загального обсягу прямих інвестицій в область, в т.ч. переробній - 93,3 млн. дол і видобувній - 26,4 млн. дол. Серед галузей переробної промисловості у виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів внесено майже 60,0 млн. дол прямих інвестицій, хімічну та нафтохімічну - 27, 4 млн. дол.

В організаціях, що здійснюють операції з нерухомим майном, оренду, інжиніринг та надання послуг підприємцям, акумульовано 54,2 млн. дол (24,3% від загального обсягу), на підприємствах торгівлі, ремонту автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку - 20 , 9 млн. дол (9,4%), на підприємствах сільського господарства, мисливства та пов'язаних з ними послугами - 19,6 млн. дол (8,8%).