У Вінниці визначили найкращих танцюристів-“бальників”

У Вінницькому міському Палаці мистецтв «Зоря» відбулись відкриті відбіркові обласні змагання до чемпіонату України зі спортивних (бальних) танців. Окрім «господарів паркету» з танцклубів «Болеро», “Дівертисмент», дитячої музшколи № 1, «Олімпія», «Ритм», змагалися й представники Чернігова та Кривого Рогу. Загалом – близько 220 танцюристів. Переможці визначалися у 8 номінаціях: бебі (до 6 років), бебіки (до 8 років), ювенальчики (9-10 років), юніори-1 (11-12 років), юніори-2 (13-14 років), молодь, любителі та у категорії «хобі».

«Зоря» з самого ранку до пізнього вечора була заповнена глядачами. Танцюристи змагалися не тільки у великому залі, розрахованому на 700 глядачів, але й у спортзалі, де також спостерігали за виступами близько 300 осіб. До речі, вхід був платним, причому для кожного залу треба було купляти окремий квиток вартістю 20 гривень.

– За підсумками змагання ми відібрали кращих (за рейтингом) для подальшої участі в чемпіонаті України зі спортивних танців, – повідомила .спортивний комісар змагань Наталія Зозуля. – Він почнеться незабаром - 10 грудня. Змагання пройдуть у м. Бровари (Київська область).