У зіткненні легковика з маршруткою загинув 21-річний юнак

14:16, 22 листопада 2011
Вінниця
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Ще двоє - травмовані

21 листопада, о 16.00 годині, по Гніванському шосе, неподалік села Агрономічне Вінницького району, 32-річний водій автомобіля «Renault Kangoo», рухаючись у напрямку міста Вінниці, під час обгону вантажівки виїхав на смугу зустрічного руху, де скоїв зіткнення з маршрутним мікроавтобусом «Богдан».

Як повідомляє CЗГ УМВС України у Вінницькій області, внаслідок ДТП водій автомобіля «Renault Kangoo» з численними тілесними ушкодженнями каретою «швидкої допомоги» був доставлений до реанімаційного відділення вінницької міської лікарні.

  У салоні легковика, крім водія знаходився ще 21-річний пасажир, житель Хмельницької області, який від отриманих тілесних ушкоджень загинув на місці пригоди.

У маршрутному автобусі сполучення Вінниця – Маянів у момент аварії знаходилося 22 пасажири. Під час зіткнення автомобілів, одна з жінок, яка знаходилася у маршрутці отримала тілесні ушкодження та була госпіталізована до травматологічного відділення лікарні. Стан її здоров’я задовільний.

За фактом дорожньо-транспортної пригоди порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ст. 286 Кримінального кодексу України «Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами».

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