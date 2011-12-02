Співробітницю кредитної спілки засудили за розтрату вчетверте

Cпівробітницю відділення однієї з кредитних спілок, розташованих у Теплицькому районі області, вчетверте засуджено за розтрату чужого майна шляхом зловживання своїм службовим становищем.

Про це повідомила СГЗ УМВС України у Вінницькій області.

Працюючи на посаді керівника відділення однієї з кредитних спілок у Теплицькому районі, жінка оформила дві кредитні угоди на людей, які насправді з таким проханням до спілки не зверталися.

У 2007-2008 роках, маючи повноваження керівника спілки і спеціаліста кредитного відділу за сумісництву, жінка оформила кредит одній з клієнток, яка надала для укладання угоди копії чужих паспортів. Таким чином працівниця спілки завдала установі, де працювала, збитків у сумі 6 300 гривень.

Як з’ясувалося, жінка, яка прийшла оформити кредит, принесла з собою копії паспортів, ідентифікаційних кодів та довідки про доходи, які належать двом чоловікам. Вона пояснила, що один пакет документів належить її брату, а інший – її чоловіку. Брат буде позичальником, чоловік – поручителем. Під час оформлення кредитної угоди ні один з чоловіків присутнім не був. Жінка від їхнього імені підписала усі необхідні документи, імітуючи їхні підписи, а керівник кредитної установи видала гроші.

Отже, будучи службовою особою, працівниця спілки, зловживаючи своїм службовим становищем, знаючи, що чоловік до спілки за кредитом не звертався та ніяких документів для його отримання не надавав, у документах кредитної справи не розписувався, на прохання третьої особи оформила договір кредиту.

Суд визнав представницю кредитної спілки винною за ч. 3 ст. 191 КК України – «Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем» та призначив покарання у вигляді п’яти років позбавлення волі з позбавленням права займати посади, пов’язані з виконанням організаційних та розпорядчих функцій, а також посади пов’язані з матеріальною відповідальністю в банківських та фінансових установах, в органах державної влади, підприємствах, організаціях будь-якої форми власності строком на 3 роки.

Враховуючи те, що підсудна позитивно характеризується за місцем проживання та є інвалідом ІІІ групи, суд звільнив її від відбування, якщо вона протягом трирічного іспитового строку не вчинить нового злочину.

На лаві підсудних жінка опинилася не вперше. Тричі вона була засуджена за аналогічні злочини, пов’язані з розтратою чужого майна шляхом зловживання своїм службовим становищем.