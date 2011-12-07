Тепловізор «TESTO 882» визначить, кудою з будинків втікає тепло

6 грудня у Ресурсному центрі підтримки ОСББ м. Вінниці після обговорення проекту «Енергоефективний будинок» керівник проекту «Енергофективність у житловому секторі України» IFC Гжегож Гайда передав місту тепловізійну камеру «TESTO 882», за допомогою якої вже 7 грудня вінницькі багатоповерхівки «скануватимуть» на предмет неефективного використання енергії та можливих недоліків у тепломережах будинку.

Міський голова Володимир Гройсман під час зустрічі з обговорення проекту «Енергоефективний будинок» зазначив, що останнім часом було зроблено декілька впевнених кроків у напрямку впровадження енергозбереження.

- Ми добре знаємо, що в житловому секторі є серйозні можливості для енергоефективності і енергозбереження. Це не тільки заощадження енергоресурсів, а й економія коштів, які мешканці сьогодні сплачують за комунальні послуги, - говорить Володимир Гройсман. - Нещодавно ми підписали Меморандум про співпрацю із швейцарськими колегами, і вже з наступного місяця ми починаємо його реалізацію.

Мені дуже приємно, що цей проект допоможе запровадити сучасний менеджмент та перебудувати роботу комунальних підприємств теплового сектору відповідно до сучасних норм та вимог. Нам не вистачає сьогодні (поки що) розуміння самих людей щодо необхідності комплексного підходу до вирішення питання з енергозбереження. Маю надію на те, що перші ластівки в питані енергозбереження у багатоповерхових будинках будуть з'являтися у нашому місті вже у наступному році, адже ОСББ, які вже беруть участь у енергозберігаючих заходах, своїм прикладом зможуть продемонструвати вінничанам усі переваги від здійснених заходів по енергоефективності».

За словами директора департаменту житлового господарства Вінницької міської ради Сергія Кушніра, у вінницьких будинках продовжується влаштування індивідуальних теплових пунктів.

- На сьогоднішній день їхня кількість складає 27, втім, на найближчу перспективу планується влаштувати ще 102 ІТП в житлових будинках Вінниці, - зазначив Сергій Кушнір. - Спільно з центральною енергосервісною компанією «Еско-центр» проведено 10 аудитів багатоповерхівок із оформленням відповідних висновків та пропозицій щодо заходів з енергозбереження. В цілому в рамках реалізації угоди з IFC ми плануємо провести півсотні енергоаудитів.