Ялинкового базару на площі Перемоги не буде

Виконком Вінницької міської ради ухвалив перелік місць, де з 14 грудня буде розгорнута торгівля живими та штучними ялинками і ялинковими прикрасами.

Про це УНІАН повідомив Директор департаменту адміністративних послуг Сергій Кудлаєнко.

Загалом традиційні місця продажу ялинок збереглися. Окрім тимчасового ринку на пл. Перемоги. Туди після проведеної реконструкції міська влада пускати великовантажний транспорт не хоче, аби не руйнувалось новеньке дорожнє покриття.

Проте мешканці мікрорайону без ялинок не залишаться, - торгівлю розгорнуть поряд, на ринку “МаКі”.

Не дозволять торгувати ялинками із великих вантажівок і на парковці навпроти ринку “Урожай”. Новорічні деревця продаватимуть тільки на площі перед ринком.

Загалом до виконкому вже надійшло понад 50 заявок на здійснення новорічної торгівлі.

За словами Сергія Кудлаєнка, міська влада, аби підтримати підприємців, надаватиме погодження на торгівлю безкоштовно. Натомість сподівається, що вони торгуватимуть цивілізовано і прибиратимуть після себе.

Окрім того, міська влада створить спеціальну комісію, яка відслідковуватиме місця стихійної торгівлі й жорстко її ліквідовуватиме.

А до “торгівців у законі” звертається, аби ціну на ялинки не завищували.