Юні бершадщани мріють стати лісниками

Членами Сумівського шкільного лісництва «Юні друзі лісу» Сумівської ЗОШ І – ІІІ ступенів (директор Г. Гуз) відділу освіти Бершадщської райдержадміністрації та ДП «Бершадський лісгосп» проведено урочисте зібрання ”Ліс - краса й багатство краю”, присвячене Міжнародному року лісів на Бершадщині, - повідомляє http://rdabershad.gov.ua.

Робота у екологічному напрямку у Сумівському лісництві ведеться систематично понад 30 років у тісній співпраці із ДП «Бершадський держлісгосп». «Юні друзі лісу» є переможцями обласних та всеукраїнських конкурсів шкільних лісництв. Присутні мали змогу про всю кропітку роботу дізнатися із проведеної презентації. Також було представлено екологічну лабораторію Сумівської ЗОШ І - ІІІ ст. та проведено конкурсно - пізнавальну програму для школярів «Лісознай». Було представлено колекції пагонів дерев та кущів, насіння дерев та кущів.

«Створення майбутніх лісів – спільна справа жителів Бершадського краю», - наголошував у своєму виступі директор ДП «Бершадський лісгосп» М. Краснеєв. Про кількість посаджених лісових площ протягом року, очищених лісових смуг, прибраних сміттєзвалищ, розчищених джерел почули присутні заходу. М. Краснеєв акцентував увагу, що завершення Міжнародного Року лісів не значить завершення роботи у даному напрямку, адже ліс це краса і багатство не тільки краю, а й всієї планети.

Радою шкільного лісництва виготовлено багато рекламного матеріалу: стенди, буклети, листівки із зверненнями, правила друзів лісу та ін. Бажаючі також могли дізнатися, про рослин та тварин Бершадщини, які занесено до Червоної Книги України, що дає 1 га лісу, а також про те, де можна отримати професію лісівника.