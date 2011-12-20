"Москвич" злодію не машина, а засіб для перевезення краденого

Миколаєм навпаки став 39-річний автозлодій, який вирішив поживитись на платній автостоянці: до Замостянського райвідділу міліції звернувся охоронник автостоянки і повідомив, що невідомий чоловік намагається виїхати з території автостоянки на автомобілі «Москвич», який власник залишив на ніч.

На місце події негайно прибули працівники міліції. Зловмисник був затриманий «на гарячому».

Як повідомила СЗГ УМВС України у Вінницькій області, ним виявився 39-річний житель одного з сіл Чернівецького району Вінницької області. Щоб потрапити на територію автостоянки, чоловік переліз через паркан. Аби не виїжджати на порожній машині, він вирішив завантажити її запчастинами, що познімав ще з трьох автомобілів, які також знаходилися на автостоянці. У салоні «Москвича», який зловмисник намагався викрасти, були виявлені акумулятори, колеса, слюсарний інструмент та багато інших речей, які залиши господарі у салоні своїх автівок.

Як з’ясувалося, затриманий підозрюється у скоєнні ще двох аналогічних злочинів у Чернівецькому на Могилів-Подільському районах області.

Підозрюваний знаходиться під вартою. За даним фактом порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст. 289 Кримінального кодексу України - «Незаконне заволодіння транспортним засобом», санкція якої передбачає позбавлення волі на строк від 5 до 8 років.