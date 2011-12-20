Джига обмежив рух приміських автобусів Вінницею

Голова облдержадміністрації Микола Джига підписав розпорядження «Про додаткові заходи щодо підвищення безпеки дорожнього руху».

Про це повідомило офіційне інтернет-представництво Вінницької ОДА.

Цим документом передбачено проведення спільних рейдових перевірок діяльності автомобільного транспорту, в яких братимуть участь співробітники управління ДАІ УМВС України у Вінницькій області, територіального управління Головної державної інспекції на автомобільному транспорті у Вінницькій області, управління транспорту облдержадміністрації, департаменту транспорту та зв’язку Вінницької міської ради, Державної податкової інспекції у м. Вінниці. Управлінню транспорту облдержадміністрації доручено переглянути мережу руху приміських автобусних маршрутів та обмежити їх рух по місту Вінниці.

А також при проведенні конкурсу на право здійснення перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування не допускати до участі перевізників, які пропонують для цього автобуси, переобладнані з вантажного автотранспорту та контролювати заміну автобусів великого та особливо великого класу на мікроавтобуси, оскільки така заміна призводить до погіршення транспортної ситуації на автошляхах населених пунктів області та за їх межами.

Своїм розпорядженням голова облдержадміністрації М. Джига рекомендував управлінню ДАІ УМВС України у Вінницькій області та територіальному управлінню Головної державної інспекції на автомобільному транспорті у Вінницькій області розробити невідкладні заходи, спрямовані на підвищення рівня безпеки дорожнього руху, зокрема, на активізацію профілактичної роботи серед водіїв, удосконалення та оптимізацію системи безпеки дорожнього руху.

А також постійно проводити пропагандистську та роз’яснювальну роботу з попередження аварійності та обстеження суб’єктів господарювання на предмет дотримання вимог щодо проведення щозмінних медоглядів водіїв та передрейсових техоглядів транспортних засобів. Звернено увагу на необхідність посилення державного нагляд та контролю за дотриманням вимог законодавства у сфері автомобільного транспорту під час перевезення дітей “шкільними” автобусами.

М.Джига доручив головному управлінню житлово-комунального господарства, енергетики та зв’язку облдержадміністрації спільно зі службою автомобільних доріг у Вінницькій області райдержадміністраціями та органами місцевого самоврядування, постійно поліпшувати технічні характеристики існуючих автомобільних доріг загального та комунального користування, шляхом проведення капітального ремонту та реконструкції, покращувати облаштування автомобільних доріг та вулиць населених пунктів технічними засобами, а саме: освітлення вулиць, пішохідних огороджень, дорожніх знаків та дорожню розмітку, в тому числі вертикальну, з застосуванням довговічних матеріалів та вживати заходи щодо поліпшення існуючих умов дорожнього руху в місцях та ділянках концентрації дорожньо-транспортних пригод.