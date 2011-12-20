Випили, закурили і задихнулись продуктами горіння
14:17, 20 грудня 2011Вінниця
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18 жовтня у с. Шершні Тиврівського району Вінницької області внаслідок пожежі в житловому будинку загинуло двоє осіб.
Про це повідомила прес-служба УМНС у Вінницькій області.
Під час пожежі загинуло двоє осіб - 36-річний власник будинку та 38-річний чоловік, - вони задихнулися продуктами горіння.
Причиною пожежі стала необережність чоловіків під час паління в нетверезому стані.
Пожежа ліквідована шляхом самозатухання.
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