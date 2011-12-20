Випили, закурили і задихнулись продуктами горіння

18 жовтня у с. Шершні Тиврівського району Вінницької області внаслідок пожежі в житловому будинку загинуло двоє осіб.

Про це повідомила прес-служба УМНС у Вінницькій області.

Під час пожежі загинуло двоє осіб - 36-річний власник будинку та 38-річний чоловік, - вони задихнулися продуктами горіння.

Причиною пожежі стала необережність чоловіків під час паління в нетверезому стані.

Пожежа ліквідована шляхом самозатухання.