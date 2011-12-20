Книгарня „Є” тепер буде у центрі міста

З 26 грудня Книгарня "Є" стане ще доступнішою для вінничан, адже магазин переїжджає в саме серце міста.

Нова адреса Книгарні "Є": м. Вінниця, вул. Соборна 89 (трамвайна зупинка

"Театральна").

Особливо приємно, що книгарня Є відтепер знаходитиметься у надзвичайно гарному приміщенні - будівлі колишнього Державного казначейства, в якому у 1919 році розташовувалося військове відомство Директорії Української

Народної Республіки.



