Книгарня „Є” тепер буде у центрі міста
15:17, 20 грудня 2011Вінниця
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Вінничан запрошують на святкування Дня народження
З 26 грудня Книгарня "Є" стане ще доступнішою для вінничан, адже магазин переїжджає в саме серце міста.
Нова адреса Книгарні "Є": м. Вінниця, вул. Соборна 89 (трамвайна зупинка
"Театральна").
Особливо приємно, що книгарня Є відтепер знаходитиметься у надзвичайно гарному приміщенні - будівлі колишнього Державного казначейства, в якому у 1919 році розташовувалося військове відомство Директорії Української
Народної Республіки.
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