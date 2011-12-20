Промисловість Вінниччини скоротила виробництво на 1.5%

За підсумками січня-листопада 2011 року рівень виробництва промислового сектору Вінницької області скоротився в порівнянні з показниками минулого року на 1,5%.

Про це УНІАН повідомили в Головному управлінні економіки Вінницької облдержадміністрації.

Приріст промислового виробництва забезпечили такі галузі промисловості як добувна - 21,3%, виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів - на 4,3%, целюлозно-паперове виробництво та видавнича діяльність - на 3,6, хімічна і нафтохімічна - 18,2 %, металообробка - 7,2%, виробництво будматеріалів - 16,3%, машинобудування - 30,2%, а також виробництво і розподіл електроенергії, газу та води - 0,5%.

Скорочення промислового виробництва відбулося у легкій промисловості на 1,3%, в обробленні деревини та виробництві виробів з неї - 5%.