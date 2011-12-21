Спіймали браконьєрів, які незаконно вполювали косулю, борсука і зайця

Працівники державної лісової охорони організували роботу рейдових бригад по охороні мисливських тварин від браконьєрства та перевірки мисливців з питань дотримання ними правил і техніки безпеки при проведенні полювання. Проведено 1950 рейдів, задіяно 5154 людино-днів.

Про це повідомила прес-служба Вінницького обласного управління лісового та мисливського господарства.

Станом на 22 грудня 2011 року складено 340 протоколів на порушників правил полювання, з них 317 протоколів - державною лісовою охороною ВОУЛМГ, держпідприємств лісового господарства, 23 – держекоінспекцією.

Притягнуто до адміністративної відповідальності 338 чоловік, з них 79 попереджено.

На порушників накладено штрафів на суму 56143 грн., з яких стягнено вже 51025 грн. Сума пред’явлених збитків склала 30000 грн., з яких відшкодовано 29500 грн. Виявлено факти незаконного добування однієї козулі, одного борсука, одного зайця русака. Справи знаходяться на судовому розгляді.

Мисливська фауна відтворюється, охороняється та раціонально використовується. В господарствах Держлісагентства ліміт добування диких тварин складає: оленя плямистого – 25, вже добуто 23 голови, козулі – 381 (299), кабана -260 (122).

Постійно проводиться добування хижих та шкідливих тварин, регулюється чисельність вовка та лисиці. Усіма користувачами мисливських угідь за 2011 р. добуто: вовків - 17, з них 10 - в угіддях держпідприємств лісового господарства, лисиць – 23200 (657), собак – 3456 (1608), котів – 973 (415), сірих ворон – 1696 (214).

Проведення комплексу біотехнічних заходів, заготівля кормів у достатній кількості, боротьба з браконьєрами, штучне розведення тварин в напіввільних умовах з наступним їх випуском в угіддя, проведення якісних обліків чисельності мисливських тварин, роз’яснювальна робота серед населення – основні складові успішної роботи вінницьких лісівників при веденні мисливського господарства.

А до багаточисельної армії (24 тисячі чоловік) вінницьких мисливців єдине прохання - дотримуватися правил техніки безпеки при полюванні, не забувати про культуру полювання. Тому що головне – життя і здоров’я людей!

Довідка. Площа мисливських угідь держпідприємств ВОУЛМГ – 257,1 тис. га. Чисельність диких копитних тварин в мисливських угіддях державних підприємств постійно зростає. На сьогоднішній день чисельність основних мисливських видів тварин у Вінницькій області становить близько 10,5 тисячі копитних, більше 81 тисячі хутрових та понад 330 тисяч пернатих.