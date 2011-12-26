Банду нападників на тульчинського підприємця впіймала міліція

Працівники вінницького УБОЗу затримали членів організованої злочинної групи, яких обґрунтовано підозрюють у скоєнні розбійних нападів та інших тяжких злочинів на території Вінницької області.

Про це повідомила СГЗ УМВС у Вінницькій області.

Як повідомив начальник УБОЗ УМВС України у Вінницькій області Валерій Пастух, у кримінальні справі, яку порушили за ознаками злочину, передбачену ч.3 ст.187 Кримінального кодексу (Розбій поєднаний з проникненням у житло) фігурують п’ятеро жителів м. Вінниці, раніше неодноразово судимих за вчинення тяжких умисних злочинів.

5 грудня зловмисники вчинили розбійний напад на підприємця з Тульчинського району. Використовуючи маски з прорізами для очей, вони зайшли в будинок до чоловіка і застосувавши фізичну силу, незаконно заволоділи значною сумою грошових коштів та ювелірними прикрасами.

У зловмисників було вилучено автомобіль марки ВАЗ - 21150, який належить одному із учасників та являвся предметом вчинення злочину, номерні знаки, виготовлені кустарним способом, дві маски, ювелірні прикраси та частину грошей.

Відносно 3-ох учасників групи Тульчинським районним судом було обрано запобіжний захід у вигляді взяття під варту, двоє інших фігурантів кримінальної справи знаходяться на підписці про невиїзд.

Міліція встановила й інші факти скоєння затриманими тяжких злочинів на території області. Зокрема, було встановлено, що один із фігурантів даної кримінальної справи спільно із трьома іншими зловмисниками організував незаконне заволодіння грошовими коштами одного з банків у місті Вінниця. Підозрювані використовували збій у програмному забезпеченні банкомату. Сума збитку склала два мільйони чотириста тисяч гривень.

На даний час правоохоронці встановлюють місця знаходження усіх речових доказів, а також перевіряють підозрюваних на предмет вчинення ними інших аналогічних злочинів.