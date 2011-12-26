Вінницькі лісівники вже продали понад 6 тисяч ялинок і сосен

На Вінниччині триває передноворічна кампанія з реалізації новорічних ялин і сосен. Як завжди, актуальним є питання охорони лісових насаджень від незаконних рубок.

Про це повідомила прес-служба Вінницького обласного управління лісового та мисливського господарства.

В облуправлінні та лісогосподарських держпідприємствах бригади з працівників державної лісової охорони, органів МВС та природоохоронних органів бригади здійснюють цілодобові рейди у хвойних лісових масивах, а органи міліції задіяні в постах на дорогах, приміських залізничних станціях, в населених пунктах для перевірки документів на право перевезення та продажу ялинок.

Мобільні бригади вже провели 270 рейдів. Виявлено незаконні рубки, збитки від яких склали біля 2000 грн. (Вже всі відшкодовано). За одне незаконно зрубане в лісі хвойне деревце залежно від діаметра пенька “дають”: до 10 см. - 189 грн.; 10,1-14 см.- 333 грн.;

14,1-18 см. - 854 грн.; 18,1-22 см. - 1753 грн.

Крім цього, згідно ст. 65 Кодексу України про адміністративні правопорушення лісопорушники сплачують штраф в розмірі від 5 до 10 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (85-170 грн.), а посадові особи - від семи до дванадцяти неоподатковуваних мінімумів (119-204 грн.). Отже, за незаконно зрубану ялинку лісопорушник відшкодує щонайменше 274 грн.

Наразі управління вже реалізувало понад 6 тисяч ялин і сосен, вирощених на спеціальних плантаціях.