У Вінницю прийшло "Різдвяне диво"

Від сьогодні, 28 грудня, в обласному центрі народної творчості розпочне свою роботу традиційна щорічна обласна виставка творів образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва «Різдвяне диво». Вона триватиме до кінця січня.

Народні майстри Вінниччини готуються до неї заздалегідь роботи на різдвяну тематику. Вони відчувають світлу радість Різдва Христового, і переносять iї на свої роботи, діляться з нами високістю свого духу та повертають наші помисли до споконвічних народних традицій. А ще для майстрів виставка є гарною нагодою зустрітися з колегами, погомоніти з однодумцями, потішитися здобутками, поділитися задумами на майбутне, почути дружні поради та привітати один одного зі святами. Краса і магія прадідівських обрядів, звичаїв, сюжети з народного побуту та неповторні українські зимові пейзажі оживають на полотнах майстрів.

В експозиції будуть представлені ікони і живопис, флористичні картини, керамічні вироби провідних митців Вінниці. Виставка діятиме у обласному Центрі народної творчості по вул. Архітектора Артинова, 33.