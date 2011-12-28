По Бугу плаватимуть яхти

У Вінниці незабаром відкриється яхт-клуб, в якому будуть займатися молоді люди, починаючи з 18 років. Школярів не прийматимуть.

Про це повідомила Тетяна Марценюк, директор Вінницького центру підліткових клубів за місцем проживання, на базі якого й будуть проходити тренувальні заняття з яхтингу.

– Ми вже зараз набираємо бажаючих займатися цією справою у місцевих університетах, – сказала Тетяна Марценюк. – Заняття з ними проводитиме досвідчений спеціаліст з яхт-спорту. Сподіваємось, що вже у квітні-травні наступного року по Бугу вже плистимуть яхти, виготовлені руками вихованців нашого яхт-клубу.